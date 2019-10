Regensburg: Fahndung beendet

Die Öffentlichkeitsfahndung nach Hussaimi Muschtaba ist beendet worden. Im Juli 2019 entwich der Gefangene bei einem Termin im afghanischen Generalkonsulat in München-Grünwald. Seit Februar 2019 hat er sich wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft befunden.

Am 4. Februar 2019 verletzten zwei junge Männer Passanten im Umfeld des Regensburger Hauptbahnhofs bzw. der Arcaden. Die Täter sind am selben Tag festgenommen worden und befanden sich seitdem wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Am 24. Juli 2019 wurde der Beschuldigte Hussaimi Muschtaba aus der Haft in Mittelfranken zu einem Termin beim afghanischen Generalkonsulat in München-Grünwald gebracht. Dort ist ihm die Flucht durch einen Fenstersprung gelungen. Es ist eine umfangreiche Fahndung nach dem Entflohenen eingeleitet worden.

Am 10. September 2019 ist der Flüchtige in Slowenien festgenommen worden. Er hatte versucht unter falscher Identität einen Asylantrag zu stellen. Er wurde nach Deutschland ausgeliefert, wo er am 19. September eintraf.

MWi