Regensburg: Exhibitionist festgenommen

Graßlfing: Fiat kracht in Tankstellenshop Am Donnerstagvormittag (13.09.) ist es auf der B16 bei Graßlfing zu einem spektakulären Unfall gekommen. Kurz nach 10:50 Uhr ist eine PKW-Fahrerin nach einem Ausweichmanöver in …

Regensburg: Exhibitionist am Pendlerparkplatz an der B16 Am Mittwochabend (12.09) ist eine 27-jährige Autofahrerin von einem Exhibitionisten überrascht worden. Die Autofahrerin hat auf dem Pendlerparkplatz an der B16 auf einen …

Regenstauf: Sprenggranaten im Regen gefunden Zwei Bootsfahrer haben am Mittwochnachmittag (12.09.) im Regen zwei Sprenggranaten gefunden. Die Sprenggranaten waren nicht detonationsgefährdet- so der Kampfmittelräumdienst. …

Regensburg: Unbekannte haben versucht einen Geldautomaten zu sprengen Heute Nacht (13.09.2018) hat gegen 1:35 Uhr die Alarmanlage einer Sparkassenfiliale im Regensburger Stadtwesten ausgelöst. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr hat es …

Wörth an der Donau: LKW Unfall im Rückstau Am Montag, 10.09.2018, 23:10 Uhr, ereignete sich ein weiterer schwerer Lkw – Unfall auf der BAB A3 in Fahrtrichtung Nürnberg. Ein 36-jähriger bosnisch-herzegowinischer …