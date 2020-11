Regensburg: Exhibitionist auf den Winzerer Höhen und im Donaupark unterwegs

Am Freitag und Samstag (13.11. & 14.11.) ist auf den Winzerer Höhen und im Donaupark ein Exhibitionist „am Werk“ gewesen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Mitteilung der Polizei:

Am 13.11.2020 gegen 17.30 Uhr joggten drei Damen auf der Winzerer Höhe, als sie auf den unbekannten Täter aufmerksam wurden. Dieser stand am Wegrand und manipulierte an seinem Glied.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

west-/nordeuropäische Erscheinung,

180 cm groß,

etwa 50 Jahre alt.

Er hatte einen 3-Tage Bart und war schwarz gekleidet.

Am 14.11.2020 kurz vor 18.00 Uhr kam es im Regensburger Donaupark zu einem ähnlichen Vorfall. Hier wurden zwei Damen von einem unbekannten Täter angesprochen. Dieser stand im Gebüsch und manipulierte an seinem Glied. In diesem Fall ist leider nur eine dürftige Beschreibung möglich: Der Täter hatte west-/nordeuropäisch Erscheinung.

Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Regensburg Nord unter der Rufnummer 0941 / 506 – 2221 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Regensburg Nord / MB