„Die Tourismuswirtschaft zählt zu den wichtigen Wachstumsbereichen unserer Stadt. Dieses Wachstum wollen wir weiter aktiv gestalten, in Balance mit den Interessen der Regensburger Bevölkerung und dem Tourismusbeirat“, erläutert Klemens Unger, Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der RTG. 80.000 zusätzliche Übernachtungen im Jahr 2016 bedeuten Mehreinnahmen beispielsweise für Hotellerie und Gastronomie, Einzelhandel und Kulturinstitutionen. „Die positive Tourismusentwicklung ist ein maßgeblicher Erfolgsbaustein für ein erfolgreiches Standortmarketing. Die Wahrnehmung als beliebtes Städtereiseziel dient immer auch als Türöffner für Unternehmensansiedlungen und Investitionsentscheidungen“, so Unger weiter. Davon wird das Veranstaltungszentrum marinaforum Regensburg in besonderer Weise profitieren.

Um den positiven Trend auch in den kommenden Jahren fortzuführen, hat die Regensburg Tourismus gemeinsam mit lokalen Partnern Anfang des Jahres Stadt und Region bereits erfolgreich auf der Reisemesse in Oldenburg und auf der Reisemesse in Hamburg präsentiert. Auch auf der Internationalen Tourismus Börse (ITB) in Berlin wird die RTG vertreten sein und ihr Netzwerk zur Deutschen Zentrale für Tourismus mit ihren zahlreichen Ländervertretungen pflegen und weiter ausbauen.

Pressemitteilung RTG/MF