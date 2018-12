Regensburg: Erpressungsversucht auf offener Straße?

Bereits am Freitagmittag, 07.12.2018 kam es nach Angaben eines 16-jährigen Schülers zu einem Erpressungsversuch auf offener Straße im Bereich Lieblstraße in Regensburg. Zwei vermummte Männer traten an den Geschädigten heran und forderten Bargeld. Nachdem ein dritter Mann rief, dass es sich um einen Scherz handelt, liefen alle davon.

Gegen 13:10 Uhr war ein 16-Jähriger am vergangenen Freitag (07.12.18) in der Lieblstraße auf Höhe Eiserner Steg unterwegs, als unvermittelt zwei maskierte Männer von hinten an den Geschädigten herantraten und Geld forderten. Als von einer weiteren Person ein Ruf erfolgte, dass es sich um einen Scherz handelt, liefen die Täter ohne Beute weg.

Zu einem körperlichen Angriff auf den Geschädigten kam es nicht.

Der 16-Jährige teilte den Vorfall eine Stunde nach dem Ereignis der Polizei mit. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen und Überprüfungen verliefen bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei Regensburg hat Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Die beiden Täter, die an den jungen Mann herantraten, werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 185 Zentimeter groß, ca. 25 Jahre, schlanke Statur, bekleidet mit dunkler Jeans, schwarzer Lederjacke und dunkelgrüner Mütze und das Gesicht mit einem Tuch vermummt

Täter 2: ca. 190 Zentimeter groß, ca. 25 Jahre, schlanke Statur, bekleidet mit dunkler Jeans, dunkler Jacke mit roten Reißverschluss-Zippern, schwarzes Cap und das Gesicht mit einem Tuch vermummt.

Täter 3: zu dem weiteren Täter liegt keine Beschreibung vor

Die Kripo Regensburg stellt zu dem angezeigten Sachverhalt folgende Fragen:

Wer konnte den Vorfall in der Lieblstraße beobachten?

Sind im Bereich Lieblstraße oder Badstraße am Freitagmittag vergangener Woche zwei große Männer mit der angeführten Beschreibung, eventuell in Begleitung weiterer Personen, gesehen worden?

Ist es im Stadtgebiet von Regensburg, insbesondere im Bereich der Donauinsel, zu weiteren Ereignissen wie beschrieben gekommen?

Personen, die von dem beschriebenen Ereignis möglicherweise auf anderen Wegen Kenntnis erlangt haben, sind ebenfalls dringend aufgefordert, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sachdienliche Mitteilungen werden an die Tel.-Nr. 0941/506-2888 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Polizeimitteilung PI Oberpfalz