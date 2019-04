Regensburg: Erneuter Brand beim Stobäusplatz – Täter verhaftet

Am Sonntagabend, 28.04.19, kam es im Bereich einer Baustelle am Regensburger Stobäusplatz erneut zu einem Brand. Ein 37-jähriger Mann, welcher ebenfalls für die Brandlegung am 08.04.2019 verdächtig ist, wurde festgenommen. Gegen ihn erging am Montag Haftbefehl.

Am Sonntag, 28.04.2019, gegen 23.10 Uhr, wurde ein Brand auf der Baustelle am Stobäusplatz mitgeteilt. Aufmerksame Anwohner hatten Feuer im Bereich eines Containers festgestellt. Aufgrund einer Brandlegung vom 08.04.2019 an derselben Baustelle wurde sofort eine Fahndung eingeleitet. Diese führte zur Festnahme eines 37-jährigen Mannes in Tatortnähe, welcher verdächtig ist, am 08.04.2019 dort bereits Feuer gelegt zu haben.

Der Festgenommene wurde am 29.04.2019 dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen mit Wohnsitz in Regensburg. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der Schaden bei dem Brand wird derzeit auf etwa 300 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt.

Bereits am 08.04. hat die Polizei den ersten Brand an der gleichen Stelle gemeldet:

Ab 01.00 Uhr brannte im Bereich Landshuter/Weißenburgstraße eine Baupalette und beschädigte die Fassade des Neubaus, wobei zudem eine Scheibe zum zerbarst. In der Greflinger-/Weißenburgstraße wurde ein Müllcontainer angezündet und schließlich stand die Verpackung eines Klimagerätes in der Greflinger Straße in Flammen.

Die Brände konnten durch die Berufsfeuerwehr Regensburg gelöscht werden. Durch die Brände wurde zudem ein Heizöltank beschädigt. Da derzeit nicht auszuschließen ist, dass hierdurch Öl in das Erdreich gelangt ist, wurde das Umweltamt der Stadt Regensburg hinzugezogen.

Im näheren Umfeld der Tatorte wurden Zeugen festgestellt. Ein 37-Jähriger aus Regensburg verwickelte sich schließlich in Widersprüche und wurde vorläufig festgenommen. Der alkoholisierte Mann gilt nun als dringend tatverdächtig die Brände, bei denen nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden ist, gelegt zu haben. Er ist nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden.

Pressemitteilung PP Oberpfalz