Am Dienstag, 01.08.2017 in den Mittagsstunden haben bislang Unbekannte eine Scheibe an einem PKW zum Bersten gebracht und aus diesem eine Tasche samt Bargeld entwendet.

Die Mittagsstunden zwischen 12:00 und 14:30 Uhr nutzen Unbekannte im Dreifaltigkeitsbergweg in Regensburg um an einem PKW eine Scheibe zum Bersten zu bringen. Unbeobachtet haben die Täter eine Tasche samt Inhalt aus dem Fahrzeug entwendet. In der Tasche soll sich auch Bargeld in vierstelliger Höhe befunden haben.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0941/506-2888. Die Polizei warnt wiederholt davor Taschen, Wertgegenstände und vor allem Bargeld nicht sichtbar in einem Fahrzeug zu hinterlassen – Gelegenheit macht Diebe.

PM/MF