Regensburg: Erneut Brand im Bereich Kaulbachweg

Erneut hat es im Bereich des Regensburger Kaulbachwegs gebrannt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Gartenhaus im Karl-Freitag-Park in Flammen aufgegangen. Die Polizei spricht von einem möglichen Schaden von rund 20.000 Euro. Ob Brandstiftung dahinter steckt, ist noch nicht klar. Das muss derzeit die Kriminalpolizei abklären.

Ob das Feuer mit den anderen Bränden in der Umgebung im Zusammenhang steht, ist ebenfalls noch nicht klar.

Erst vor einem Monat hat die Polizei in Regensburg eine Belohnung für Hinweise auf einen Brandstifter ausgelobt. Seit Mitte 2018 hat es ganz in der Nähe SSV Jahn-Trainingsgeländes sechs Mal gebrannt. Zum Beispiel am 23. Mai in einem Geräteschuppen. Es war damals jeweils Brandstiftung.

MF