Regensburg: Erneut Anrufe von falschen Polizeibeamten!

Am Mittwochnachmmitag, 31.10.18, gingen bei der Polizei in Regensburg mehrere Mitteilungen ein, dass im Stadtgebiet Personen von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen wurden. Die Polizei warnet vor dieser Betrugsmasche. In einem Fall standen zwei falsche Polizisten vor der Türe eines Opfers.

Zu Vermögensschäden ist es bislang nicht gekommen. Die Täter treten überzeugend auf und sind zudem technisch in der Lage, am Telefon die Vorwahl mit der Rufnummer 110 erscheinen zu lassen. Die Polizei bittet auch alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere lebensältere Angehörige über die kriminellen Machenschaften zu informieren.

Inhalt der Gespräche mit den Betrügern ist, dass ein Zettel bei einem Festgenommenen aufgetaucht sei, auf dem die Adresse des Angerufenen verzeichnet wäre.

Personen, die einen solchen Anruf erhalten sollen sich umgehend mit der „richtigen“ Polizei unter der Nummer 110 in Verbindung setzen. Auch Personen ihres Vertrauens sollten informiert werden. Insbesondere wenn der Anrufer Zeitdruck erzeugt oder um Geheimhaltung bittet, ist besondere Vorsicht geboten.

Geben Sie in keinem Fall telefonisch Auskünfte zu ihren wirtschaftlichen Verhältnissen!

Weitere Informationen können unter folgendem Link abgerufen werden:

http://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/vorsicht-falscher-polizist-am-telefon/

Polizeimeldung