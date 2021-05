Regensburg: „Emma“ rollt wieder durch die Stadt

Am Sonntag startet City Tour Regensburg nach fast sieben Monaten Lockdown in die neue Saison. Um 10 Uhr soll die erste Fahrt durch die Domstadt starten, wie die Regensburger Stadtrundfahrten GmbH heute mitgeteilt hat.

Wie im ÖPNV ist dabei das Tragen einer FFP2 Maske an den Haltestellen, in der Bahn und während der gesamten Rundfahrt Plficht. Fahrgäste, die keine eigenen Masken haben, können in Verbindung mit ihrem Fahrschein eine Maske zum Preis von einem Euro erwerben.

Die Griffe, Sitzbänke etc. würden von den Mitarbeitern in regelmäßigen Abständen desinfiziert, so das Unternehmen in seiner Pressemitteilung.

Quelle: Regensburger Stadtrundfahrten GmbH / KH

Die Stadtrundfahrten werden mit einer elektronischen Bahn namens "Emma" durchgeführt. Hier unser Bericht über "Emma".