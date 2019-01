Bei einem Einbruch im Bereich Sallern erbeuteten Unbekannte Schmuck und Bargeld

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 18.01.2019, 11:45 Uhr – 19:50 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Eifelstraße ein und erbeuteten Schmuck und Bargeld im fünfstelligen Bereich. Der darüber hinaus entstandene Sachschaden beträgt weitere 5000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Regensburg unter der Rufnummer 0941-5062888

(Pressemitteilung Polizeipräsidium Oberpfalz)