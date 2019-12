Regensburg: Einbruch in Supermarkt im Gewerbepark – Zeugen gesucht!

Die nächtliche Betriebsruhe nutzten Einbrecher um in eine Filiale eines Discounters im Regensburger Gewerbepark einzudringen. Die Täter gingen dabei brachial vor und entwendeten unter anderem Bargeld und Tabakwaren.

Am Montag, 02.12.2019, gegen 03:30 Uhr morgens, teilte ein Lieferant eine aufgebrochene Tür eines Ladengeschäfts bei der Polizei mit. Die bislang Unbekannten hatten bereits das Weite gesucht. In den Räumen konnte schließlich festgestellt werden, dass die Diebe nicht zimperlich vorgegangen sind. Unter anderem wurde im Verwaltungsbereich ein Wertbehältnis gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet. Zudem haben die Eindringlinge Tabak- und Rasierwaren gestohlen. Alles in allem erbeuteten sie Bargeld und Waren im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags. Fast gleichauf liegt der Sachschaden der sich nach erster Schätzung bei etwa 10.000 Euro beläuft.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag, insbesondere zwischen 1:00 und 03:30 Uhr, im Regensburger Gewerbepark – Bereich C, Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Die Ermittler nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0941/506-2888 entgegen.

Pressemitteilung PP Oberpfalz