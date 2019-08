Regensburg: Einbruch in Sportgaststätte des SV Schwabelweiß

In den frühen Morgenstunden des Freitag, 09.08.2019, brachen bislang Unbekannte in eine Sportgaststätte im Regensburger Norden ein. Tabakwaren und Bargeld haben die dreisten Diebe erbeutet.

Zwischen 01:30 und 08:00 Uhr drangen die Täter gewaltsam in die Räume in der Donaustauferstraße ein und suchten nach Diebesgut. Neben Zigaretten aus einem aufgebrochenen Automaten konnten die Langfinger einen mittleren vierstelligen Eurobetrag an sich nehmen.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat im fraglichen Zeitraum in der Nähe der Sportgaststätte des SV Schwabelweis Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0941/506-2888 entgegen.

Pressemitteilung PP Oberpfalz