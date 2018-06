Regensburg: Einbruch in Pizzeria – Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 21.06.18, verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in eine Pizzeria in Regensburg und entwendete Bargeld und Wertgegenstände im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Einbruch ereignete sich in der Nacht von Mittwoch, 20.06, auf Donnerstag, 21.06. in eine Pizzeria in der Prüfeninger Schlossstraße in Regensburg. Zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr gelangte der Täter gewaltsam über eine im Innenhof liegende Türe in das Restaurant und entwendete dort Bargeld und Wertgegenstände im vierstelliger Höhe. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 0941/506-2888.

pm/MB