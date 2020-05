Regensburg: Einbruch in Möbelgeschäft

Den frühen Sonntagmorgen nutzten unbekannte Täter, um in ein Möbelgeschäft in der Langobardenstraße in Regensburg einzubrechen. Dabei verursachten sie einen erheblichen Sachschaden.

Über eine Seitentüre verschafften sich die Einbrecher Zutritt in die Räumlichkeiten und durchwühlten dort Schränke. Der daneben liegende Verbrauchermarkt wurde ebenfalls angegangen. Hier scheiterten die Täter jedoch an der Zugangstüre.

Beuteschaden war in beiden Fällen nicht zu beklagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Regensburg geführt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888.

Polizeipräsidium Oberpfalz