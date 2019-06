Regensburg: Einbruch in Matratzengeschäft

Die Feiertagsruhe am 20.06.2019 nutzten bislang Unbekannte um in ein Fachgeschäft für Matratzen in Regensburg einzusteigen – Kleine Beute und großer Schaden.

Im Zeitraum von Mittwoch, 19.06.2019 19:00 Uhr bis Freitagmorgen, 21.06.2019 09:30 Uhr sind die Eindringlinge gewaltsam in die Geschäftsräume in der Friedensstraße eingedrungen.

Gar nicht zimperlich gingen die Einbrecher mit der Einrichtung um und öffneten noch gewaltsam einen Wertbehälter. Am Ende erbeuteten die Diebe einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag während ein Sachschaden von mindestens 1500 Euro entstand.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat in der fraglichen Zeit im Bereich der Geschäfte gegenüber der Regensburg Arcaden Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise werden unter der Rufnummer 0941/506-2888 entgegen genommen.

Pressemitteilung PP Oberpfalz