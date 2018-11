Regensburg: Einbruch in Geschäft – Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter hatte es offensichtlich auf Schmuck abgesehen, als er von Samstag, 10.11. bis Montag, 12.11. in ein Geschäft in der Michael-Burgau-Straße in Regensburg eingebrochen ist. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Unbekannte verschaffte sich nach Ladenschluss gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Ladenraum. Dort nahm er Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags an sich und verschwand mit diesem. Durch sein Vorgehen verursachte er außerdem nicht unerheblichen Sachschaden.

Die ermittelnde Kriminalpolizei Regensburg bittet unter Tel.-Nr. 0941/506-2888 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bzw. verdächtigen Beobachtungen, welche in Zusammenhang mit dem vorliegenden Einbruch stehen könnten.

Polizeimitteilung