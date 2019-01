Regensburg: Einbruch in Gaststätte am Galgenberg

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte am Regensburger Galgenberg. Der unbekannte Täter erbeutete offenbar nichts, hinterließ jedoch mehrere Sachschäden.

Zwischen Sonntag, 06.01.2019, 23.30 Uhr und Montag, 07.01.2019, 06.45 Uhr, brach ein Unbekannter in eine Regensburger Gaststätte ein. In der Galgenbergstraße wurde eine Seitentüre gewaltsam geöffnet und im Inneren weitere Räumlichkeiten betreten und teils durchwühlt. Der Täter konnte unerkannt fliehen.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen genommen.

Pressemitteilung PI Oberpfalz