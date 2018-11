Regensburg: Einbruch in Druckerei – Zeugen gesucht!

Ein bislang Unbekannter ist im Zeitraum von Samstag, 24.11. bis Sonntagvormittag 25.11. in ein Geschäft in der Altmühlstraße in Regensburg eingebrochen. Der Täter erbeutete dabei unter anderem Bargeld. Die Kripo Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Täter drang über die Eingangstüre in den Verkaufsraum der Druckerei ein und fand nach einigem Suchen einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, sowie mehrere elektronische Kleingeräte. Durch das brachiale Vorgehen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Regensburg leitete entsprechende Ermittlungen ein. Zeugen werden gebeten, sich über das Hinweistelefon Tel.-Nr. 0941/506-2888 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Polizeimeldung