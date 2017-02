In der Nacht von Sonntag (19.02) auf Montag (20.02) hat ein bislang unbekannter Dieb bei einem Einbruch in ein Cafe im Regensburger St.-Peters-Weg Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht jetzt nach möglichen Hinweisen aus der Bevölkerung:

Der Täter brach ein Fenster auf und gelangte so in die Geschäftsräume, in denen er gewaltsam Behältnisse öffnete, in welchen er Wertgegenstände oder Bargeld vermutete. So gelangte der Dieb an Beute im Wert eines geringen dreistelligen Betrages und flüchtete unerkannt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch um sachdienliche Hinweise von Anwohnern oder Nachtschwärmern unter der Rufnummer 0941/506-2888.

PM/MF