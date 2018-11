Regensburg: Einbruch in Bekleidungsgeschäft – Hoher Schaden

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in ein Bekleidungsgeschäft in der Regensburger Innenstadt und entwendeten hochwertige Kleidung.

Die Abwesenheit von Inhaber und Personal außerhalb der Öffnungszeiten, nutzten Unbekannte um in der Zeit zwischen 18:30 Uhr abends und 10:00 Uhr vormittags in das Geschäft für hochwertige Bekleidung in der Regensburger Innenstadt gewaltsam einzudringen.

Üblicherweise interessieren sich Einbrecher in der Regel für Bargeld oder Wertsachen – hier ist hochwertige Bekleidung im Gegenwert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages entwendet worden. Schon bar der Anzahl der gestohlen Stücke dürften die Täter die Bekleidung auch nicht für den eigenen Gebrauch entwendet haben.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im fraglichen Zeitraum im Bereich der Oberen Bachgasse Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter der Rufnummer 0941/506-2888 entgegen genommen.

Polizeimeldung