Regensburg: Einbruch in Beach Club

In den Nachtstunden des Montag, 10.06.19, wurde in eine Strandgaststätte an der Donaulände in Regensburg eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten einen unteren fünfstelligen Bargeldbetrag aus einem Stahlschrank.

Die Tür eines auf dem Gelände befindlichen Bürocontainers ist zunächst eingetreten worden. Der Bargeldbetrag befand sich in einem Wertbehältnis, das in einem Stahlschrank verbaut war. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat zum angegebenen Zeitraum an der Örtlichkeit und im nahen Umfeld Personen oder Fahrzeuge festgestellt, die mit dem Einbruch in Zusammenhang gebracht werden können? Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0941/ 506-2888 entgegen.

Pressemitteilung PP Oberpfalz