Regensburg: Einbruch im Stadtwesten – Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Einbruch in ein Ladengeschäft im Regensburger Stadtwesten bittet die Polizei um Hinweise.

Hier die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher Unbekannte in ein Ladengeschäft in der Hermann-Köhl-Straße ein. Nach Einschlagen einer Fensterscheibe stiegen sie in das Geschäft ein und durchsuchten es.

Entwendet wurden ein Laptop und ein Mobiltelefon. Der Entwendungsschaden liegt bei 1500 Euro, der Sachschaden bei etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweis bitte an die Kriminalpolizei Regensburg unter 0941 506 2888