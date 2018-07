Regensburg: Einbruch im Stadtnorden – Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Mittwochnacht gegen 23:30 Uhr in eine Firma im Stadtnorden eingebrochen. Der Entwendungsschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Mehrere Gegenstände sowie Bargeld waren Ziel eines bislang unbekannten Täters, als er in der Mittwochnacht in ein Firmengebäude eingebrochen ist. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die Mittwochnachts gegen 23:30 Uhr in der Auerbacher Straße Personen festgestellt haben, die möglicherweise mit dem Einbruch in Verbindung stehen, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Regensburg unter der Tel.-Nr. 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.

PM/MF