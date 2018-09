Regensburg: Einbrecher kamen über gekippte Balkontüre

Bislang unbekannte Täter stiegen in der Zeit von Donnerstagnachmittag auf Freitagnachmittag über ein Regenfallrohr auf einen Balkon in Regensburg, Lise-Meitner-Weg und brachen dort über die gekippte Balkontüre in die Wohnung ein.

In der Zeit von Donnerstag, dem 30.08.2018, 15.30 Uhr auf Freitag, dem 31.08.2018, 14.30 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Regenfallrohr auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses. Die Täter gelangten anschließend über eine gekippte Balkontüre in die Wohnung.

Aus der Wohnung wurden nach ersten Erkenntnisse ein Fernseher, ein Laptop sowie eine Spielkonsole entwendet.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 0941/506-2888.

PM / NS