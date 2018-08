Regensburg: Dult-Bus bringt Besucher zur Herbstdult

Nach der Generalsanierung, die im Juli 2017 begonnen wurde, steht die Reinhausener Brücke in Regensburg nun wieder vollständig für den Verkehr zur Verfügung. Die Mitteilung der …

Regensburg: Sanierung der Reinhausener Brücke abgeschlossen Nach der Generalsanierung, die im Juli 2017 begonnen wurde, steht die Reinhausener Brücke in Regensburg nun wieder vollständig für den Verkehr zur Verfügung. Die Mitteilung der …

Gesundheitsgefahr: Seidl Confiserie GmbH ruft Produkte zurück Die Firma Seidl aus Laaber im Landkreis Regensburg muss mehrere Produkte zurückrufen. Laut Lebensmittelwarnung.de besteht der Verdacht, dass sich in mehreren Kürbiskern-Produkten …

Toter auf B16 bei Nittenau: Das Projektil stammt aus einem Jagdgewehr Das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet erneut über einen durch eine Schussverletzung verstorbenen Beifahrer, der am Sonntag (12. August) auf der B16 ums Leben gekommen ist. …

Bayerischer Glanz bei Berliner Leichtathletik-EM In Berlin sind die Europameisterschaften der Leichtathleten im vollen Gange. Am Sonntag finden zum krönenden Abschluss die Marathonläufe der Frauen und Männer statt. Darunter …

Uni Regensburg und KZ-Gedenkstätte Flossenbürg: Engere Zusammenarbeit „Die Universität Regensburg und die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg werden in Zukunft noch enger zusammenarbeiten. Das eröffnet eine neue Dimension der Erinnerungsarbeit auf einer …

