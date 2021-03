Regensburg: „Du fehlst uns“ – Gedenkgottesdienst für Verstorbene der Corona-Pandemie auch im Fernsehen

Am 6. März 2020 wurde im Sendegebiet die erste Infektion mit dem Coronavirus bekannt. Seitdem lebt die Stadt mit der Pandemie, die tief in das Leben der ganzen Bevölkerung eingreift. Viele Menschen sind erkrankt und einige an oder mit Corona verstorben. Wir wollen die Toten nicht vergessen und in dem Gottesdienst der Trauer und der Erinnerung einen Ort geben.

Am Wochenende übertragen wir bei TVA den Gedenkgottesdienst "Du fehlst uns" für Verstorbene der Corona-Pandemie im Raum Regensburg. An mehreren Terminen haben Sie die Möglichkeit, sich diesen Gottesdienst anzusehen.