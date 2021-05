Regensburg: Drogen mit der Post verschickt – Empfänger verhaftet

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wurden bereits am Samstag, 15.05.21, in einem Paketverteilerzentrum in Straubing mehrere Pakete mit Marihuana gefunden. Der Adressat dieser Drogenlieferungen wurde verhaftet.

Am Samstag, den 15.05.2021, gegen 08.45 Uhr, wurden in einem Paketverteilerzentrum in Straubing mehrere verdächtige Pakete festgestellt, welche intensiv nach Cannabis rochen. Herbeigerufene Kriminalbeamte der Kriminalpolizeiinspektion Straubing stellten die Pakete sicher und übergaben diese zuständigkeitshalber der Staatsanwaltschaft Regensburg. Bei der Öffnung durch die Staatsanwaltschaft wurden in den Paketen insgesamt rund vier Kilogramm Marihuana aufgefunden, dessen Marktwert im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erging durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen 28-jährigen Regensburger. Der Beschluss wurde noch am 15.05.2021 vollzogen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und dem zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übergeben. Die ersten Ermittlungen des Fachkommissariats ergaben einen dringenden Tatverdacht auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Menge.

Der 28-Jährige wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen die Person erließ. Er befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

PP Oberpfalz/MB