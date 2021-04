Regensburg: Drei Tage über Inzidenz von 200 – Ab Mittwoch nur Click & Collect

In Regensburg wurde an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten (17.04.2021: 209,7 / 18.04.2021: 214,2 / 19.04.2021: 217,5).

Gemäß §3 der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) hat die Stadt heute eine entsprechende amtliche Bekanntmachung veröffentlicht, und die Regeln, die für diesen Fall in der BayIfSMV vorgesehen sind, treten am Mittwoch, 21. April 2021, 0 Uhr, in Kraft.

Die Änderung der Regeln betrifft nur den Einzelhandel: Hier ist ab Mittwoch nur noch die Abholung vorbestellter Ware im Ladengeschäft erlaubt, also Click&Collect. Die Möglichkeit, Click&Meet mit negativem Test anzubieten, entfällt. Für die Geschäfte, die gemäß §12 BayIfSMV von der Schließung ausgenommen sind, ergeben sich keine Änderungen.

Auch alle weiteren Corona-Regeln bleiben unverändert gültig.

Weitere Informationen unter https://www.regensburg.de/aktuelles/coronavirus/corona-regelungen

Hier finden Sie die amtliche Bekanntmachung

Pressemitteilung Stadt Regensburg