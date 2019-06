Regensburg: Drei Autos aufgebrochen – Tatverdächtiger festgenommen

Im Zeitraum von Samstag, den 08.06.2019, 02:00 Uhr, bis Dienstag, den 11.06.2019, 06:30 Uhr, wurden im Bereich der Grunewaldstraße in Regensburg drei Autos aufgebrochen. Ein Tatverdächtiger konnte bei einer Kontrolle am Dienstag festgenommen werden.

Am Samstag wurde zunächst in den Morgenstunden die Scheibe eines Mazda eingeschlagen. Anschließend entwendete ein zunächst unbekannter Täter einen Geldbeutel sowie ein Mobiltelefon aus dem Fahrzeug.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Scheibe eines Mercedes eingeworfen. Hieraus wurden ein kleiner Bargeldbetrag und eine Brille entwendet.

In der darauffolgenden Nacht drang der Dieb in einen VW ein, welcher in einer Tiefgarage abgestellt war. Er beschädigte wiederum eine Scheibe des Fahrzeugs und entnahm eine Geldbörse.

Der Wert der Tatbeute sowie der Sachschaden liegen insgesamt im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich.

Am Dienstag, gegen 12:00 Uhr, wurde durch Zivilkräfte der Operativen Ergänzungsdienste Regensburg ein 19-jähriger im näheren Umfeld der Tatorte kontrolliert. Bei ihm konnte ein Teil des Diebesguts aufgefunden werden. Den Tatverdächtigen erwarten nun drei Anzeigen wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls.

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung keine Gegenstände sichtbar in abgestellten Fahrzeugen zurückzulassen – ein Auto ist KEIN Tresor!

Pressemitteilung Polizeipräsidium Oberpfalz