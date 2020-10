Regensburg: Donau-Einkaufszentrum erneut unter Deutschlands besten Shoppingcentern

„Wie zufrieden sind Sie mit der Performance ihrer Filialen in Deutschlands Shoppingcentern?“ Jedes Jahr stellt die Gutachterfirma Ecostra diese Frage Filialunternehmen in Deutschland, die in mindestens drei Einkaufszentren mit Stores vertreten sind. Das Ergebnis wird dann im Shoppingcenter Performance Report (SCPR) veröffentlicht. 2020 beteiligten sich 105 Filialunternehmen an der Befragung. Neben der Zufriedenheit mit der Performance ihrer Läden wurden die Mieter diesmal auch nach der Krisenkompetenz der Centerbetreiber in der Corona-Pandemie befragt.

Mit einer Gesamt-Durchschnittsnote von 2,06 belegt das DEZ in diesem Jahr den 14. Platz unter 400 im Ranking berücksichtigten deutschen Einkaufszentren. Damit bestätigt das Donau-Einkaufszentrum die guten Platzierungen der vergangenen Jahre und dies trotz der zum Teil gravierenden Auswirkungen der Pandemie für Einkaufszentren. „Dass unsere Mieter uns auch in der derzeit so herausfordernden Zeit so gut bewerten, freut uns sehr. Es zeigt, dass das gute Miteinander von Betreiber und Mietern, das im Donau-Einkaufszentrum seit Jahrzehnten gelebt wird, auch in schwierigeren Zeiten trägt“, kommentiert der Geschäftsführer des Donau-Einkaufszentrums Thomas Zink das Ranking. Das Ergebnis ist umso bemerkenswerter, da mit 17 der im Donau-Einkaufszentrum vertretenen Filialisten überdurchschnittlich viele Mieter eine Bewertung für den SCPR abgegeben hatten.

Große Auswahl dank 140 Anbietern

Auf einer Gesamtfläche von über 75.000 Quadratmetern haben die Kunden im Donau-Einkaufszentrum aktuell die Auswahl aus 140 Anbietern aus den Bereichen Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie. Jeden Tag besuchen bis zu 45.000 Kunden das Donau-Einkaufszentrum. Dabei nutzen sie die 3300 kostenlosen Parkplätze und die gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV.

Weiteres Einkaufszentrum der DV Immobilien Gruppe unter den Top 20

Mit dem Brücken-Center Ansbach schaffte es ein weiteres Einkaufszentrum, das wie das Donau-Einkaufszentrum zum Portfolio der DV Immobilien Gruppe aus Regensburg gehört, unter die deutschen Top 20 beim SCPR 2020. Mit Platz 15 (Note 2,11) erreichte das Brücken-Center das drittbeste Resultat unter allen Shoppingcentern in Bayern.

Was ist der Shoppingcenter Performance Report?

Der Shoppingcenter Performance Report (SCPR) ist eine seit 2011 von der Wiesbadener Beratungsfirma Ecostra durchgeführte Onlineumfrage, bei der die Mieter die Ertragsstärke ihrer Läden in 400 deutschen Einkaufszentren benoten können. Teilnehmen können Filialisten, die in mindestens drei Einkaufszentren Stores haben. Bei der Beantwortung der Fragen steht neben Umsatzleistung der Filialen auch die Kostenstruktur im Mittelpunkt, so dass sich die Zufriedenheit der Mieter aus dem Ertrag im jeweiligen Store ergibt. In das Ranking aufgenommen werden Einkaufszentren, die auf mehr als fünf Nennungen kommen. In diesem Jahr traf das auf 238 von 400 Centern zu. Der Shoppingcenter Performance Report wird jedes Jahr in der Immobilien Zeitung veröffentlicht (www.immobilien-zeitung.de).

