Regensburg: Domspatzen holen neun Preise bei „Jugend forscht“

Die Jungforscher ließen sich für ihre Projektideen auch von Corona inspirieren. Das Thema Covid-19 spiegelte sich in den Projekten der Brüder Gerald (8. Klasse) und Bruno Trautsch (Q12) wider: Gerald untersuchte die Eindämmung des Infektionsgeschehens durch das Tragen von Masken und erstellte hierzu computergestützte Simulationen. Sein Bruder berechnete mithilfe des so genannten „erweiterten HPP-Gases" die Ausbreitung von Aerosolen auf dem schuleigenen Hochleistungs-Rechner. Hierfür wurde er mit einem dritten Preis ausgezeichnet.

Dass gerade Domspatzen immer wieder Mathe- und Technikcracks liefern, liegt vielleicht an der Jahrtausende alten Verbindung von Musik und Mathematik. Bereits der griechische Philosoph Pythagoras wusste um den Zusammenhang der beiden Fächer. Tatsache ist, dass Mathematik eine der wichtigsten Grundlagen für die Entstehung von Musik bildet. Man kann aber die Musik auch nutzen, um Mathematik zu erklären. Damit kann beispielsweise Schülern Bruchrechnen erklärt werden. Die Länge der Noten wird in Musikstücken meist in Halbe, Viertel, Achtel und Sechzehntel unterteilt. Oder: Der Rhythmus eines Musikstückes wird in Takten angegeben, also beispielsweise vier Viertel oder drei Viertel.

Diese Symbiose aus Mathematik und Musik hat bei den Domspatzen wohl einen Meister gefunden. Hinzu kommt die außergewöhnliche Betreuung durch René Gründauer. Der Diplom-Physiker und Lehrer für Mathematik, Physik und Informatik unterstützt die Jungs, wo es geht. Er lässt ihnen den nötigen Freiraum, gibt Impulse und motiviert sie so zu kreativen Höchstleistungen. Dafür gab es beim Regionalwettbewerb den Betreuerpreis. Für die überproportional großartige Beteiligung von Domspatzenschülern am Regionalwettbewerb erhielt das gesamte Team den Jugend-forscht-Schulpreis. Eine Top-Ausstattung, engagierte Lehrkräfte und ideale Klassenstärken machen das wohl möglich. Die Schulleiterin Christine Lohse ist stolz auf „ihre Jungs“: „Wir werden uns sicher was für unsere Preisträger einfallen lassen, wenn sie zusammen mit allen Schülern hoffentlich bald wieder zurück in der Schule sind“, sagt die Studiendirektorin.

Die bayerischen Finalrunden finden am 16. April für die Schüler unter 15 Jahren und vom 24. - 26. März für die älteren Forscher statt, pandemiebedingt wieder online.

Pressemitteilung Domspatzen Regensburg / MF