Regensburg: Diebstahl aus Verbrauchermarkt – Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilt kam es am Freitagabend in einem Verbrauchermarkt in der Hornstraße in Regensburg zu einem räuberischen Diebstahl. Die Beamten suchen nach dem Unbekannten.

Details zum Diebstahl

Am Freitag (28.08, gegen 19:20 Uhr) wollte ein bislang unbekannter Mann mit nicht bezahlten Waren einen Verbrauchermarkt in der Regensburger Hornstraße verlassen. Als er von Angestellten kurz nach dem Kassenbereich darauf angesprochen wurde, flüchtete er. Dabei rannte er zunächst gegen eine Glasschiebetür, die dabei splitterte. Auf dem Parkplatz vor dem Verbrauchermarkt konnte er von einem der Angestellten zunächst angehalten werden. Der Täter schlug daraufhin auf den Verkäufer ein und setzte danach seine Flucht in Richtung Prinz-Rupprecht-Straße fort.

Der Diebstahlsschaden liegt im niedrigen, zweistelligen Eurobereich.

Details zum flüchtigen Täter

ca. 40 Jahre alt

ca. 180-190 cm groß

schlank

kurze dunkle Haare

osteuropäische Sprache

trug Arbeitsbekleidung: kurze grün-schwarze Arbeitshose, rotes T-Shirt, schwarze Jacke

Personen, die sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.

pm/LS