Regensburg: Diebe stehlen Goldmünzen aus Wohnung

Gestern Abend sind zwei Diebe in eine Wohnung im Haselbachweg eingestiegen und haben dabei Goldmünzen gestohlen. Trotz Alarmanlage konnten die Diebe wieder flüchten.

Hier die Meldung der Polizei:

Zwei bislang unbekannte Täter warfen mit einem Stein die Glasfüllung einer Terrassentüre sowie des danebenliegenden Fenster einer Wohnung in Regensburg, Haselbachweg ein und gelangten so in die Wohnung. Aus der Wohnung wurden Goldmünzen im unteren 5-stelligen Bereich entwendet.

Am Freitag, dem 29.11.2019 gegen 18.15 Uhr, wurde über Notruf von dem Eigentümer der Wohnung ein Alarm in seiner Wohnung mitgeteilt. Vor Ort wurde von den alarmierten Streifen festgestellt, dass die Täter mit einem Stein die Glasfüllung einer Terrassentüre sowie des danebenliegenden Wohnzimmerfensters eingeworfen hatten. Die Täter waren dann über das Wohnzimmerfenster eingestiegen. Dabei wurde die Alarmanlage des Hauses ausgelöst. Die Täter entwendeten dann aus dem angrenzenden Büro einen Sack mit Goldmünzen.

Aufgrund der im Haus gesicherten Schuhspuren muss von mindestens 2 Tätern ausgegangen werden. Bei Eintreffen der Streifen waren die Täter bereits wieder geflüchtet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 0941/506-2888.