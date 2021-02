Regensburg: Dieb bricht in geschlossenes Geschäft ein

Wir sind immer noch im Lockdown. Die Geschäfte? – Zu. Die Kassen? – Dementsprechend leer. Trotzdem hat das einen Dieb nicht davon abgehalten, es zu probieren.

Bei einem Einbruch in ein, wegen des Lockdowns geschlossenen Bekleidungsgeschäftes im Stadtnorden von Regensburg entstand lediglich Sachschaden.

Ein bislang unbekannter Täter hatte in der Zeit zwischen Do., 11.02.2021, 00.00 Uhr und Freitag, 12.02.2021, 24.00 Uhr die Fensterscheibe eines Modegeschäftes in der Vilsstraße in Regensburg eingeworfen und war so in das Gebäude gelangt.

In dem, wegen des Lockdowns geschlossenen Bekleidungsgeschäftes, befand sich aber nur eine leere, geöffnete Kasse.

Der oder die Täter verließen dann wieder über die eingeschlagene Scheibe das Geschäft.

Der Sachschaden beträgt ca. 2.000,– €.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, Tel.: 0941/506-2888.

PM/EK