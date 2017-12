Regensburg: Die Verletztenliste der Eisbären

Die Eisbären Regensburg haben am Abend mit 4:7 beim EC Peiting verloren. Die Tore für die Gäste erzielten Nikola Gajovsky (2), Arnoldas Bosas und Peter Flache. Für die Hausherren …

Die Eisbären Regensburg haben am Abend mit 4:7 beim EC Peiting verloren. Die Tore für die Gäste erzielten Nikola Gajovsky (2), Arnoldas Bosas und Peter Flache. Für die Hausherren …

Eisbären Regensburg gehen in Peiting leer aus Die Eisbären Regensburg haben am Abend mit 4:7 beim EC Peiting verloren. Die Tore für die Gäste erzielten Nikola Gajovsky (2), Arnoldas Bosas und Peter Flache. Für die Hausherren …

Eisbären Regensburg gehen in Peiting leer aus Die Eisbären Regensburg haben am Abend mit 4:7 beim EC Peiting verloren. Die Tore für die Gäste erzielten Nikola Gajovsky (2), Arnoldas Bosas und Peter Flache. Für die Hausherren …

Eisbären Regensburg gehen in Peiting leer aus Die Eisbären Regensburg haben am Abend mit 4:7 beim EC Peiting verloren. Die Tore für die Gäste erzielten Nikola Gajovsky (2), Arnoldas Bosas und Peter Flache. Für die Hausherren …