Regensburg: Deutsch Gastro GmbH & Co. KG neuer Caterer in der Continental Arena

Am 16. September wird es wieder gelb in Regensburg. Der Round Table 32 veranstaltet zum zweiten Mal das Regensburger Entenrennen. 6 000 Renn-Enten gehen ab 14:30 Uhr an den Start …

Am 16. September wird es wieder gelb in Regensburg. Der Round Table 32 veranstaltet zum zweiten Mal das Regensburger Entenrennen. 6 000 Renn-Enten gehen ab 14:30 Uhr an den Start …

Gelb, gelber, Quietscheente – das 2. Regensburger Entenrennen Am 16. September wird es wieder gelb in Regensburg. Der Round Table 32 veranstaltet zum zweiten Mal das Regensburger Entenrennen. 6 000 Renn-Enten gehen ab 14:30 Uhr an den Start …

Gelb, gelber, Quietscheente – das 2. Regensburger Entenrennen Am 16. September wird es wieder gelb in Regensburg. Der Round Table 32 veranstaltet zum zweiten Mal das Regensburger Entenrennen. 6 000 Renn-Enten gehen ab 14:30 Uhr an den Start …

Gelb, gelber, Quietscheente – das 2. Regensburger Entenrennen Am 16. September wird es wieder gelb in Regensburg. Der Round Table 32 veranstaltet zum zweiten Mal das Regensburger Entenrennen. 6 000 Renn-Enten gehen ab 14:30 Uhr an den Start …

Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am 11.08.2018, gegen 13.20 Uhr aufgrund eines Brandes in einer Werkstatt in Eltheim, Gemeindebereich Barbing, alarmiert. Der Eigentümer …

Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am 11.08.2018, gegen 13.20 Uhr aufgrund eines Brandes in einer Werkstatt in Eltheim, Gemeindebereich Barbing, alarmiert. Der Eigentümer …

Bei Barbing hat eine Werkstatthalle gebrannt Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am 11.08.2018, gegen 13.20 Uhr aufgrund eines Brandes in einer Werkstatt in Eltheim, Gemeindebereich Barbing, alarmiert. Der Eigentümer …

Bei Barbing hat eine Werkstatthalle gebrannt Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am 11.08.2018, gegen 13.20 Uhr aufgrund eines Brandes in einer Werkstatt in Eltheim, Gemeindebereich Barbing, alarmiert. Der Eigentümer …

Bei Barbing hat eine Werkstatthalle gebrannt Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am 11.08.2018, gegen 13.20 Uhr aufgrund eines Brandes in einer Werkstatt in Eltheim, Gemeindebereich Barbing, alarmiert. Der Eigentümer …