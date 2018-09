Regensburg: Der Spindellauf ist bereits ausgebucht!

Erneut konnten am ersten Tag nach Öffnung des Anmeldeportals alle Startplätze für den Spindellauf im Donau-Einkaufszentrum vergeben werden. Bereits mittags waren alle 100 Staffelplätze ( 3 Läufer) und am frühen Abend alle 200 Einzelstartplätze ausgebucht.

Der beliebte Spindellauf, der im Donau-Einkaufszentrum am 12. Januar 2019 um 20:30 Uhr nun schon zum 7. Mal startet, gehört zu den verrücktesten Läufen in Deutschland. Die Einzelläufer müssen 14 Mal einen Parcour von drinnen nach draußen, von kalt nach warm und jedes Mal die Parkhausspindel rauf und runter laufen. In der Summe ist es ein Halbmarathon mit ca. 21 Km und 600 Höhenmetern. Die Staffeln müssen 2 Stunden laufen. Aus Sicherheitsgründen ist die Starterzahl limitiert, so der Veranstalter, LLC Marathon Regensburg e.V., der in enger Zusammenarbeit mit dem Donau-Einkaufszentrum wieder ein interessantes Rahmenprogramm zusammenstellen wird. Für Furore sorgte der Spindellauf auch mit einem Foto und dem Blick in die Spindel wofür der Fotograf Uwe Moosburger die Auszeichnung Pressefoto Bayern 2014 erhielt.

Pressemitteilung