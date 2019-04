Regensburg: Das Westbad bereitet sich auf die Freibadsaison vor

Am 01. Mai eröffnet das Regensburger Westbad die diesjährige Freibadsaison. Seit Wochen gibt es dafür jede Menge zu tun. Drei Millionen Liter Wasser mussten in die frisch gereinigten Außenbecken laufen. Auch das gesamte Freigelände inklusive Gartenanlage wird freibad-fit gemacht.

„Seit Anfang April arbeiten täglich vier bis fünf Mitarbeiter und Helfer, um den Außenbereich für den Start in die Freibadsaison am 01. Mai herzurichten“, so Manfred Koller, Geschäftsführer der das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH. Als erstes machte sich das Team an die Reinigung der Terrassen-Bereiche und der Beckenumgänge, anschließende Versandung der Fliesenfugen inklusive.

„Unsere sonnenhungrigen Badegäste können schon seit einigen Tagen die Liegen rund um die Becken im Außenbereich zum Sonnenbaden nutzen“, so Alexander Süß, Betriebsleiter der das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH.

Bevor überhaupt frisches Wasser in die Becken gefüllt werden konnte, mussten sie vom alten befreit werden. Um die Becken in Form zu halten und Beschädigungen zu vermeiden, bleibt nämlich über den Winter ein Teil des Wassers darin. Nach dem großen Frühjahrsputz rücken im nächsten Schritt die Mitarbeiter von das Stadtwerk.Westbad mit großen C-Schläuchen an, deren Einsatzgebiet eigentlich viel mehr bei der Feuerwehr zu vermuten wäre.

Insgesamt laufen drei Millionen Liter Wasser durch die Schläuche um das Springerbecken, das Spaßbecken und das Kinderbecken neu zu füllen. Das sind 20.000 Badewannenfüllungen. Bis das Spaßbecken komplett voll ist, vergehen circa zwei Tage – beim Springerbecken bis zu vier Tage. Das Wasser hat dann frische 15 Grad Celsius.

„Im Moment ist das Wasser noch zu kalt für unsere Badegäste. Es dauert mehrere Tage, bis es auf 23 Grad Celsius erwärmt ist“, erklärt Süß. Und auch danach ist noch lange nicht Schluss. Die Mitarbeiter müssen Filter und Leitungen, die über den Winter trocken liegen, entlüften und wässern. Die Mess- und Regeltechnik, mit der ein hygienisch einwandfreier Betrieb gewährleistet ist, wird eingestellt und neu kalibriert. Final hat das Wasser absolute Trinkwasserqualität, was durch regelmäßige mikrobiologische und chemische Untersuchungen bestätigt wird.

Die große Liegewiese und die komplette Gartenanlage richtet das Team mit der Unterstützung von Gärtnern her. Sie montieren Bänke und stellen Liegen und Sonnenschirme auf. Zu guter Letzt wird die gesamte Anlage auf Sicherheit geprüft. Alle Einrichtungen wie Sprungtürme, Breitrutsche und Spielplatz werden vom TÜV abgenommen.

Viele Attraktionen im Sommer

Zu den Attraktionen im Innenbereich von das Stadtwerk.Westbad kommt im Sommer das Freibadgelände mit dem Spaßbecken inklusive Breitrutsche, Wasserpilz, Grotte, Fontäne und Schaukelbad, das Springerbecken mit dem Sprungturm sowie das Kneippbecken und das Kinderbecken mit Rutschelefant. Auf der über 20.000 Quadratmeter großen Liegewiese laden sowohl sonnige als auch schattige Plätze zum Verweilen ein. Weitere Informationen gibt es unter das-stadtwerk-regensburg.de und T 0941 601-2944.

Sommer-Öffnungszeiten im das Stadtwerk.Hallenbad

Für die Freibadzeit von 01. Mai bis zum Beginn der Sommerferien ist das Stadtwerk.Hallenbad montags bis mittwochs sowie freitags von 11:00 bis 20:00 Uhr, donnerstags von 11:00 bis 19:00 Uhr (Frauenbadezeit von 16:30 bis 18:30 Uhr) geöffnet. Samstags, sonntags und feiertags öffnet das Bad im Sommer von 09:00 bis 16:00 Uhr.

das Stadtwerk.Wöhrdbad wird je nach Wetterlage in den ersten beiden Maiwochen eröffnet, im Mai von 09:00 bis 20:00 Uhr, ab Juni von 07:00 bis 20:00 Uhr.