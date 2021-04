Regensburg: Corona-Schnelltests für Schülerinnen und Schüler am Sonntag

Für Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzunterricht teilnehmen, hat die Stadt Regensburg ein spezielles Angebot. Am Sonntag (25.4.) können sich solche Schüler im städtischen Testzentrum auf dem Dultplatz testen lassen. Dieses hat an diesem Tag dafür von 9 bis 14 Uhr geöffnet, eine Terminvereinbarung braucht man nicht. Laut Stadt müsse aber mit Wartezeiten gerechnet werden.