Regensburg: Continental steht doch nicht mehr als Namensgeber der Fußball-Arena zur Verfügung

Die Continental Automotive GmbH hat der Stadt Regensburg überraschend mitgeteilt, dass sie ab 2020 nun doch nicht mehr als Namensgeber für die Fußball-Arena zur Verfügung steht. Als Grund wurden die derzeitigen Herausforderungen in der Automobilindustrie angegeben.

Hier die Pressemitteilung der Stadt Regensburg:

„Die Stadt Regensburg bedauert die Entscheidung von Continental außerordentlich, dass der bereits unterschriftsreif ausverhandelte und vom Stadtrat einstimmig beschlossene Vertrag nun doch nicht unterzeichnet wird“, erklärte Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. Damit seien die einvernehmlich geführten Verhandlungen leider nicht zum Abschluss gebracht worden.

Das Fußball-Stadion sei ein wichtiger Imagefaktor für die Stadt Regensburg, unterstrich auch Wirtschafts-, Wissenschafts- und Finanzreferent Dieter Daminger. Als Continental-Arena habe es darüber hinaus aber stets auch Symbolkraft für den florierenden Wirtschaftsstandort Regensburg gehabt. Dennoch muss die Stadt diese Entscheidung akzeptieren. „Wir sind auch sofort tätig geworden und werden ein strukturiertes europaweites Bieterverfahren starten. Nachdem wir heute den Stadtrat davon informiert haben, sind wir zuversichtlich geeignete Interessenten zu finden, die ebenfalls über die nötige Strahlkraft und den finanziellen Background verfügen“, so der Referent weiter. Man setze alles daran, die Namensrechte so schnell wie möglich zu vergeben, damit die Arena alsbald in 2020 einen neuen Namen tragen kann.