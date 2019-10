Regensburg: Continental bleibt Namensgeber der Fußball-Arena

Die Continental Automotive GmbH hat im Sommer 2014 das Namensrecht an dem städtischen Stadion mit Veranstaltungszentrum in der Franz-Josef-Strauß-Allee erhalten. In dem Vertrag wurde Continental das Recht eingeräumt, diesen Vertrag um weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2024 zu verlängern. Von diesem Optionsrecht hat Continental fristgerecht Gebrauch gemacht.

In nichtöffentlicher Sitzung hat der Stadtrat am Donnerstag, 24. Oktober 2019, entschieden, dass die Namensrechte für eine Summe von 500.000 Euro ab 2020 weiter an Continental gehen.

Die Stadt freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Continental als Namensgeber für das Fußballstadion.

Pressemeldung Stadt Regensburg