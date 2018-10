Regensburg: Christkind gesucht!

Seit vielen Jahren schon lockt der „Romantische Weihnachtsmarkt“ im Fürstlichen Schloss die Besucher in Scharen an. Allabendlich gibt es eine wunderschöne Tradition: Das Fürstliche Christkind taucht in einem traumhaften Gewand wie aus dem Nichts aus einer Wolke über den Besuchern auf, begrüßt die Gäste mit einem Gedicht, verabschiedet sich mit einer ausholenden Geste und versprüht dabei funkelnden Sternenstaub: Dieser wunderschöne Effekt sorgt nicht nur bei den kleinen Gästen des Weihnachtsmarkts auf Schloss St. Emmeram für ungläubiges Staunen, sondern entlockt auch Erwachsenen so manches „Aah“ und „Ooh“.

Die Mittelbayerische Zeitung und die Veranstaltungsservice Peter Kittel GmbH suchen junge Mädchen zwischen 16 und 22 Jahren, die sich für die reizvolle Aufgabe als Fürstliches Christkind bewerben wollen (siehe dazu auch den unten stehenden Infoblock); die Bewerbungsfrist endet am 30. Oktober. Nach einer Vorauswahl findet dann am 8. November hierzu in den Räumlichkeiten der Mittelbayerischen Zeitung ein Casting statt.

Das Christkind solle viel Zeit mitbringen, betont Peter Kittel. Denn vom 28. November bis zum 23. Dezember stehen täglich drei Auftritte zu je fünf Minuten an. Die Entlohnung allerdings ist auch fürstlich. Hinzu kommen zwei bis drei Auftritte für soziale Zwecke, die nicht bezahlt werden. Das Christkind wird auf einem Markt auftreten, der sich laut Kittel ständig wachsender Beliebtheit erfreut. So zählten letztes Jahr Instagram-User den „Romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis“ zu den zehn schönsten Weihnachtsmärkten in Deutschland. „Das macht uns schon stolz“, sagt Peter Kittel. Die Besucher – mittlerweile ca. 300.000 pro Jahr – kommen aus der ganzen Welt. Viele von ihnen freuen sich schon jetzt auf das Christkind.

Gut zu wissen:

Teilnahme: Mitmachen können alle Mädchen zwischen 16 und 22 Jahren. Sie sollen selbstbewusst sein, eine klare Stimme besitzen, Hochdeutsch sprechen können und in der Lage sein, vor einer großen Menschenmenge zu reden. Die Bewerberinnen sollten lange, blonde Haare haben. Sie müssen am 8. November für ein Casting Zeit haben und ab 15. November verfügbar sein für Auftritte.

Mitmachen können alle Mädchen zwischen 16 und 22 Jahren. Sie sollen selbstbewusst sein, eine klare Stimme besitzen, Hochdeutsch sprechen können und in der Lage sein, vor einer großen Menschenmenge zu reden. Die Bewerberinnen sollten lange, blonde Haare haben. Sie müssen am 8. November für ein Casting Zeit haben und ab 15. November verfügbar sein für Auftritte. Bewerbung: Ausdrucksstarke Bewerbungen mit Lichtbild und Ganzkörperfoto sind zu richten an: Veranstaltungsservice Regensburg Peter Kittel GmbH, Margaretenstraße 8, 93047 Regensburg, oder per E-Mail an info@vs-regensburg.de. Infos gibt es auch unter Telefon (09 41) 280 2180. Die Bewerbungsfrist endet am 29. Oktober.

pm/MS