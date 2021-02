Regensburg: Chris hat Blutkrebs und sucht seinen Lebensretter

„Von einer Sekunde auf die andere ist nichts mehr, wie es war. Die Welt gerät vollkommen aus den Fugen. Plötzlich steht alles auf dem Spiel. Im Moment der Diagnose ist das eine absolute Überforderung, weil man sich so hilflos und ausgeliefert fühlt“, erinnert sich Marion.

Seit drei Wochen bekommt Chris nun Chemotherapien. Die Schleimhäute zersetzen sich, er kann kaum etwas essen, hat stark abgenommen. Inzwischen ist er so geschwächt, dass einfache Sachen wie Bett beziehen fast eine Stunde dauern. Diese Hilflosigkeit schlägt ihm aufs Gemüt. Doch das Schlimmste ist die vollkommene Isolation: Corona macht Besuche unmöglich. Seit einem Monat hat er seine Familie nicht mehr gesehen. Gerade jetzt, wo er sie am meisten bräuchte. Deshalb werden so viele Video-Calls wie möglich organisiert. „Wir telefonieren und chatten rund um die Uhr. Reden ist so wichtig. Um ihn abzulenken, ihm Mut zu machen, ihn aufzuheitern und auch einfach nur, um ihm zuzuhören“, erklärt seine Schwester Ramona.