Regensburg: Chamäleon ImproSommer im Thon-Dittmer-Palais

Mit “Nähe und Distanz” rocken die Chamäleons die zweite Show des Chamäleon-Spezial-Improsommers!

“From a distance, there is harmony!” Ganz nach dem Motto von Bette Midler spielen wir trotz Abstand, Szenen mit viel Gefühl, die nahe gehen. Durch das Thema “Nähe und Distanz”, das uns sicher alle in der letzten Zeit beschäftigt hat, wollen wir verschiedene Blickwinkel auf Figuren, Orte und Ereignisse einnehmen. Dann entpuppt sich das Wolkenschloss, aus dem von der Ferne “Songs of hope and peace” erklingen, plötzlich als Folterkammer. Oder der Nebel verhängte Friedhof wird aus der Nähe zum Treffpunkt für ein erstes Date, das eine lebenslange Liebesgeschichte mit sich bringt. Ob nah oder fern, wir freuen uns jedenfalls, Sie von der Bühne des Thon-Dittmer-Palais wiederzusehen!

Einlass ab 18.45 Uhr nur mit Mundschutzmaske!