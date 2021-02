Regensburg: Caritas-Krankenhaus St. Josef wird Regionales Traumazentrum

„Wir haben uns in den letzten Jahren konsequent weiterentwickelt, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Unfallchirurgie, Anästhesie, Notaufnahme und anderen assoziierten Fachrichtungen am Haus noch weiter verbessert, unsere Prozesse und Strukturen angepasst und somit auch eine zunehmende Anzahl schwer- und mehrfachverletzter Patienten behandelt. Diese Bemühungen hat die DGU mit der Auszeichnung als Regionales Traumazentrum nun belohnt“, berichtet Prof. Zellner. Um als solches zertifiziert zu werden, müssen klar festgelegte strukturelle, organisatorische und personelle Voraussetzungen erfüllt werden. Dazu gehört eine ausgewiesene Fachqualität ebenso wie das Vorhandensein definierter Fachabteilungen in einer Klinik sowie eine entsprechende Anzahl von Fachärzten und Pflegepersonal. Auch die medizinisch-technische Ausstattung muss an die speziellen Bedürfnisse von Schwerverletzten angepasst sein.

„Mit dem Siegel als „Regionales Traumazentrum“ bescheinigt uns die DGU die notwendigen, hohen Standards und die Qualität in der Behandlung von Schwerverletzten“, so der Chefarzt. „Unsere Klinik hat damit einen festen Platz in der akuttraumatologischen Versorgung von Unfallopfern in Regensburg und im Trauma-Netzwerk Ostbayern.“