Regensburg: Cabrio-Verdeck aufgeschlitzt

Ein bislang unbekannter Täter schlitzte in Regensburg das Verdeck eines Cabrios auf. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag 16:30 Uhr und Mittwoch 13:20 Uhr am BioPark der Universität. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am BioPark der Regensburger Universität wurde im Zeitraum von Dienstag 03.03. 16:30 Uhr bis Mittwoch 04.03. 13:20 Uhr, das Verdeck eines Cabrios aufgeschlitzt. Der schwarze Mazda war in diesem Zeitraum am Straßenrand abgestellt. Der Unbekannte entnahm durch den Schlitz im Dach unter anderem ein Navigationsgerät aus der Mittelkonsole des Fahrzeuges. Der Wert der Beute beträgt etwa 100 Euro, der Sachschaden am Auto liegt bei ca. 2000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass offensichtlich im Pkw zurückgelassene Gegenstände allzu oft Tatanreiz für Diebe sind und bittet, lassen sie in ihrem Fahrzeug NIX DRIN!

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0941/506-2001 mit der Polizeiinspektion Regensburg Süd in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Regensburg Süd