Regensburg: Bund fördert Denkmal-Projekte in Stadt und Landkreis

Der Bund fördert Denkmalschutzprojekte in Stadt und Landkreis Regensburg. Das haben die beiden Bundestagsabgeordneten Marianne Schieder (SPD) und Peter Aumer (CSU) heute mitgeteilt. Insgesamt fließen über 650.000 Euro in Projekte in der Region.

So erhält die Kirche St. Matthias in Regensburg 325.000 Euro, für die Burgruine Ehrenfels in Beratzhausen stehen 175.000 Euro bereit und auch das Taharahaus der jüdischen Gemeinde in Regensburg wird mit 158.500 Euro gefördert.

Die jüdische Gemeinde Regensburg ist seit 1822 im Besitz des angelegten historischen Friedhofes und bereits im Jahre 1871 wurde das Taharahaus erbaut. Die derzeitige Bausubstanz ist dringend sanierungsbedürftig. Das Taharahaus auf dem historischen jüdischen Friedhof in der Nähe des Stadtparks sei dringend sanierungsbedürftig, so die beiden Bundestagsabgeordneten.

„Das Dach und die Dachkonstruktion, sowie die Fenster und Türen und der Außenputz müssen schnellstmöglich saniert werden“ berichtet die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Ilse Danziger. Das Dach ist infolge von Witterungs- und Unwettereinflüssen bereits in Teilbereichen eingestürzt und musste notdürftig stabilisiert werden. „Wir sind froh dass wir nun diese Förderung erhalten. Ohne das Geld aus Berlin wäre eine Sanierung nicht möglich gewesen“ so Danziger.

Denkmalschutz sei ein wichtiger Bestandteil zum dauerhaften Erhalt kulturell prägender Einrichtungen: „Das Denkmalschutz-Sonderprogramm ist einerseits ein klares Bekenntnis des Bundes zur Bedeutung historischer Bauwerke für unsere Kultur, zum anderen ist es gerade in der wirtschaftlich herausfordernden Zeit der Corona-Pandemie das Signal, Investitionen in Kultur nicht zu vernachlässigen!“, betont MdB Marianne Schieder.