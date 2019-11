Regensburg: Brückenpreis geht an Dr. phil. Carolin Emcke

Der Brückenpreis der Stadt Regensburg geht heuer an eine Philosophin, Journalistin, Autorin und Moderatorin, die vielfach ausgezeichnet wurde, unter anderem mit dem Theodor-Wolff-Preis, dem Otto- Brenner-Preis, und dem Lessing-Preis. 2010 war sie Journalistin des Jahres, 2016 wurde sie mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt: Dr. phil. Carolin Emcke.

© Sebastian Bolesch

Rede von Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer zum Nachlesen:

In einer ihrer Kolumnen für die Süddeutsche Zeitung hat Carolin Emcke im Juli diesen Jahres geschrieben:„Nehmen wir an, eine demokratische Gesellschaft wollte sicherstellen, dass sich die Menschen, die in ihr leben, miteinander verständigen können, dass alle Regionen, alle sozialen Gruppen unabhängig informiert werden über die Welt, in der sie leben, dass also das Wissen über die ökonomischen, kulturellen, ökologischen, politischen Bedingungen ihrer Gegenwart vermittelt wird, dass sie beteiligt werden an der Auseinandersetzung über Gesetze und Regeln, über Bilder und Begriffe, die ihr Zusammenleben regulieren – und sich so ein Gespräch ergibt, das die Demokratie bestätigt und vertieft. Das wäre eine ausgezeichnete Idee.“

In dieser Kolumne kritisierte Carolin Emcke, dass manche der sogenannten Talks im deutschen Fernsehen mehr auf Konfrontation und Polarisierung ausgerichtet seien als darauf, die Debatte über gesellschaftlich wichtige Themen mit Bedacht, Vernunft und guten Argumenten zu führen. Ja, es ist wirklich eine gute Idee, immer wieder daran zu erinnern, worauf unsere Demokratie aufbaut.

Dazu gehört ganz unbedingt das, was wir Streitkultur nennen: Damit meinen wir den durchaus auch mal leidenschaftlichen Austausch von Argumenten, das Ringen um die bestmögliche Lösung. Eine solche Debatte ist nicht auf verbalen Krawall aus, sondern getragen von Fairness – und auch von der Fähigkeit, die eigene Haltung zu überdenken. Soviel zur Idealvorstellung.