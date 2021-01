Regensburg: Brennende Kerze vergessen – kleiner Brand

Eine Ehepaar hatte in Regensburg eine brennende Kerze auf dem Fensterbrett vergessen und die Wohnung verlassen. Ein Nachbar sah den Brand und rief die Feuerwehr.

Am 02.01.2021 fiel einem Nachbar in der Heitzerstraße ein Brand in einer dortigen Wohnung auf. Durch die hinzugerufene Feuerwehr musste die versperrte Tür aufgebrochen und der noch kleine Brand gelöscht werden.

Wie sich herausstellte hatte das Ehepaar bei Verlassen der Wohnung das auf einem Fensterbrett stehende Kerzengesteck offenbar vergessen. Durch den allmählichen Abbrand der Kerze entzündete sich schließlich das Gesteck und beschädigte dabei sowohl das Fensterbrett wie auch das Fenster selbst. Der Schaden wird auf knapp 1000 Euro geschätzt.

Die nicht anwesenden Eheleute konnten erst am frühen Vormittag verständigt werden und werden sich auf eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die einschlägigen Brandverhütungsvorschriften einstellen müssen.

PI Regensburg Süd/MB